Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti: Ev kirası gibi

Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve pahalılık ünlü isimleri de vurdu. Usta oyuncu Zafer Algöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarını duyunca isyan etti.

Abone ol

Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi. Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; tiyatro sanatçısı Zafer Algöz bu ücrete ne diyeceğini bilemedi.

Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.