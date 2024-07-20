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Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti: Ev kirası gibi

Zafer Algöz, İSPARK otopark fiyatlarına isyan etti: Ev kirası gibi

Son dönemde yaşanan fiyat artışları ve pahalılık ünlü isimleri de vurdu. Usta oyuncu Zafer Algöz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarını duyunca isyan etti.

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Son dönemde gelen zamlar ve yapılan fiyat artışları artık ünlü isimleri de etkilemeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi. Günaydın'dan Barış Savaş'ın haberine göre; tiyatro sanatçısı Zafer Algöz bu ücrete ne diyeceğini bilemedi.

Algöz; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" diyerek isyan etti.

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