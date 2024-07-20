BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL

Marmara'daki deprem beklenen büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı

Marmara'daki deprem beklenen büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Korkulacak bir şey yok" açıklamasını yaparken Prof. Dr. Naci Görür, "Çok endişe etmiyoruz" dedi.

Abone ol

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Balıkesir açıkları, büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası olası Büyük İstanbul Depremi akıllara geldi. Uzman isimler, 4.1'lik deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk şunları ifade etti:

"Marmara Denizi içinde olan bir deprem bu. Bu Kuzey Anadolu Fayı'nda beklenen depremdir, normaldir bu deprem. Kırılma beklemediğimiz yerde olan deprem Fayın üstüne denk gelmiyor. Bundan bir şey çıkarmak zor. Bu bize Marmara'nın deprem ürettiğini gösteriyor. Asıl kırılacak yer Büyükçekmece'den Marmara Ereğlisi'ne kadar 120 km'lik bir alan.

Elbette bir deprem her depremi tetikler. Bu Marmara içinde olan deprem. Bunlar birbirine bağlılar. Korkulacak bir şey yok."

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları aktardı:

"Tekirdag-Guzelkoy açıklarında 4,4’lük deprem oldu. Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman büyüklüğü 4,0’lere çıkan ve gaz çıkışlarına bağlı depremlerin olduğunu da biliyoruz. Bu açıdan çok endişe etmiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...
MSB acı haberi duyurdu: 4 Temmuz'da...
Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi
Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Yerlikaya: Adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619
Bakan Yerlikaya: Adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Adidas'ın reklamı İsrail'i kızdırdı! Özür dilendi, paylaşımlar silindi
Adidas'ın reklamı İsrail'i kızdırdı! Özür dilendi, paylaşımlar silindi
Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması
TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?
TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?
Arda Turan'ın annesi için hapis cezası
Arda Turan'ın annesi için hapis cezası
Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu mesajı!
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu mesajı!