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Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Marmara Denizi'nde İstanbul ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu belirtildi.

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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken son aylarda Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'dan hissedildi

Balıkesir açıklarında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 7.18 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, çevre iller ve İstanbul'dan da hissedildi.

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