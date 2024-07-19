Tarihi karar sonrası Türkiye'den İsrail duyurusu!

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı kararla İsrail'in zulmünü teyit ettiğini belirterek, İsrail'den, Filistin'deki mevcudiyetini sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmesini istedi.

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İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da Filistin topraklarını işgal etme planlarını hayata geçirmeye çalışan İsrail'le ilgili Türkiye'den yeni bir açıklama geldi.

'ADALET DİVANI İSRAİL'İN ZULÜM POLİTİKASINI HUKUKİ OLARAK TEYİT ETMİŞTİR'

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,

"Uluslararası Adalet Divanı, bugün (19 Temmuz) açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir.

'İSRAİL YOL AÇTIĞI ZARARI TAZMİN ETMELİDİR'

Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.

'ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir.

Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, "Bu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının öz topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı konusundaki mücadelesini bir kez daha teyit etmiştir." ifadesini kullandı.