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Alexander Djiku transfer listesine alındı! Yuvadan uçabilir

Alexander Djiku transfer listesine alındı! Yuvadan uçabilir

Tecrübeli bir stoper transferi yapmak isteyen Rennes, Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı.

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Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı Alexander Djiku sürpriz ayrılık gerçekleştirebilir.

Rennes, Djiku'yu listesine aldı

Fransız ekibi Rennes, kadrosunu tecrübeli bir stoperle güçlendirmek istiyor.

L'equipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu transfer listesine aldı. 

Fransa'ya dönme ihtimali yüksek

Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek. Habere göre tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimali yüksek. Rennes transferi 10 milyon Euro civarında bitirebilir.

Fenerbahçe'de bir sezonda 36 maça çıktı

Alexander Djiku, Strasbourg ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 36 maça çıkan Djiku, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

KAYNAK: NTV SPOR

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