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Irak ve Suriye'de toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'de toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK/YPG'li teröristi düzenlediği operasyonlarla etkisiz hale getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın X platformundan yapılan duyuruda "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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