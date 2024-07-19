Kurum tarih verdi: "Evine girmeyen afetzede kalmayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki ziyaretlerine devam ediyor. Kurum, şu ana kadar 76 bin deprem konutunun teslim edildiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilde 6 Şubat depremi sebebiyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak" dedi.

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Elazığ'da bulunan Bakan Murat Kurum, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Kurum, deprem bölgelerindeki ziyaretlerinin süreceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ekip arkadaşlarımızla birlikte il il geziyoruz ve tüm ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın, depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için yollardayız. Geçen 16 günlük sürede bir evladı, bir hizmetkarı olmaktan gurur duyduğum afetzede kardeşlerimizin hep yanında oldum. İlk ziyaretlerimizi 2 hafta önce Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'a yaptım. Geçtiğimiz hafta Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'mızdaydık. Sizlere deprem bölgesinde aynı derdi, hüznü, umudu taşıdığımız kardeşlerimizin gönül dolusu selamlarıyla geldik. Bundan sonra da inşallah Şanlıurfa'mızı ve Diyarbakır'ımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

Kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız

Bakan Kurum, evlerine girmeyen depremzedenin kalmayacağını ifade ederek, "Şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin konutumuzun, yuvamızın, inşaat süreci başlatılmıştır. 4 bin 500'e yakın köyümüzde yine köy evlerinin yapımı, kırsal kalkınmanın sağlanması ve oradaki özgün mimari doğrultusunda bakanlığımız, konutların yapımını gerçekleştirmektedir. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik, inşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. İnşallah bu çerçevede her ay 25-30 bin konutun teslimi ile birlikte ailelerimiz evlerine kavuşana kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız, kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutacağız. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilde 6 Şubat depremi sebebiyle evine girmeyen hiçbir afetzede vatandaşımız kalmayacak. Elazığ özelinde 6 Şubat asrın felaketi depreminde şu ana kadar 3 bin 93 yeni yuvamızı, iş yerimizi kurduk, milletimizin duasını aldık. Devam eden 13 bin 500 konutumuzun inşası ve orada Elazığlı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde, hızlı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah onları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Devletimiz, kudretlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, depremde, selde, yangında, heyelanda, milletimizin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılması gereken tüm çalışmaları anbean takip etmektedir. Zaten liderliği, ekip arkadaşlarıyla birlikte vatandaşlarımızın o ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ve siyasetimizin merkezinde de her zaman insanımızın olması, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda yardıma ihtiyacı olan ihtiyaç sahibi ailelerimizi bizzat tespit etmek, o ihtiyaçlarını gidermek, onların elini tutmak, onlara sımsıkı sarılmak; bizim en asli vazifemizdir. Milletimiz, devletimize tam anlamıyla güvenmektedir. Liderimize, Cumhurbaşkanımıza sonsuz güvenmektedir. Biz de milletimizin bu güvenini boşa çıkarmamak adına çalışacağız, milletimize 22 yıldır olduğu gibi sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.