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Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplarda

Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik toplamda 1 milyar 21 milyon TL'lik ödemelerin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözetip hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirterek, bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti.

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin 1 milyar 21 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." bilgisini veren Göktaş, ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinliklerin hayata geçirildiğini kaydetti.

SED
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