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Hizbullah İsrail'in yasa dışı yerleşim birimini Vabel füzesiyle vurdu

Hizbullah İsrail'in yasa dışı yerleşim birimini Vabel füzesiyle vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi ve askeri üssünü katyuşa ve kendileri tarafından yapılan "Vabel" füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

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Hizbullah'ın Telegram hesabından, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 3 katlı bir binaya dün gerçekleştirdiği hava saldırısına misilleme yapıldığı açıklandı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve yine İsrail'e ait Kefr Şuba Tepelerinde yer alan Ruveysat el-Alem Askeri Üssü'nün de "Vabel" füzesi ile vurulduğu kaydedildi.

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Mustafa Hasan adlı mensubunun hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyindeki sınır hattında yaşanan çatışmalar nedeniyle ölen Hizbullah mensubu sayısı 373'e yükseldi.

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