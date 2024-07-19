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Gelinim Mutfakta'da sürpriz değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi

Gelinim Mutfakta'da sürpriz değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi

Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı ve sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında beklenmedik bir değişim oldu. Nursel Ergin yarışmadan ayrılırken, yeni sezonda Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Aslı Hünel oldu.

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Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da sürekli bir sunucu değişikliği yaşanıyor. Son olarak Nursel Ergin'in sunduğu programı daha önce Fatih Ürek, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan, Demet Akalın ve "yıldız yağmuru" adı altında pek çok ünlü isim sunmuştu.

Uzun zamandır Nursel Ergin'in sunuculuğu üstlendiği programda yine bir değişiklik yaşandı. Ünlü ismin ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek
için programdan ayrıldığı iddia edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, Nursel Ergin'in yerine gelen isim çoktan belli oldu. Gelin Evi programını sunan ve programın yeni sezonunda olmayacak olan Aslı Hünel Gelinim Mutfakta ile anlaşma sağladı.

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