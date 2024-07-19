Despina Vandi'den yeni kışkırtma! Atatürk'e hakaret etti: "Yunanları katleden kişi..."

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme’de bir yardım konserinde Atatürk posteri ve Türk bayrağını görünce, sahneye çıkmamıştı. Yaşananların ardından büyük tepki alan Vandi, provokasyon içeren yeni bir açıklamaya imza attı ve Atatürk'ü hedef aldı: Yunanları katledenlerin resmi önünde asla şarkı söylemem!

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İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki akşam Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) çocuklar yararına düzenlediği konserde Yunan şarkıcı Despina Vandi kışkırtıcı bir krize imza atmıştı.

Sahnede Atatürk posteri ve Türk Bayrağı'nın olması nedeniyle konsere çıkmak istemeyen şarkıcı büyük tepki almış ve konser iptal edilmişti.

Vandi, tepkiler üzerine prodüksiyon şirketi aracılığıyla Instagram'da yaptığı ilk paylaşımda, kendisini İzmir'de onurlandıranlara saygı duyduğunu belirterek, konserin iptal edilmesi sorumluluğunun tamamen TEV'e ait olduğunu, konserin "tek taraflı olarak değiştirilmesine karar verildiğini" belirtmişti.

"Etkinliğin konser niteliği taşıması ve siyasi bir nitelik kazandırması nedeniyle biz böyle bir şeye razı olmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Despina Vandi'den Atatürk'e yeni hakaret

Bu açıklaması sonrası Yunan kamuoyundan büyük destek bulan Vandi, bu durumdan kuvvet alarak kışkırtıcı bir açıklamaya imza attı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Vandi, "Yunanları katledenlerin resmi önünde asla şarkı söylemem. Fotoğrafının kaldırılmasını ve yerine Türk bayrağının yanına Yunan bayrağının konulmasını istedim" ifadelerini kullandı.