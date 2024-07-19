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Arda Güler ile kıyaslanmıştı! Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

Arda Güler ile kıyaslanmıştı! Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile bir dönem kıyaslanan Galatasaray'ın genç yıldızı Hamza Akman kulüpsüz kaldı.

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Galatasaray'ın umut vadettiği fakat istediği performansı bir türlü bulamadığı Hamza Akman ile yollar ayrıldı. Akman, bir dönem Arda Güler ile kıyaslanıyordu.

Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Hamza Akman'a sözleşme önermeyen Galatasaray yönetimi oyuncuyu serbest bıraktı. Akman, Manisa FK ile görüşüyor.

Galatasaraylı taraftarlar bir dönem Hamza Akman'ı, Arda Güler ile kıyaslıyordu. Yeteneğinin üst düzey olduğu ifade edilen Hamza Akman'ın ayrılışı taraftarları bir hayli şaşırttı.

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