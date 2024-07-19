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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır, dün gece intihar etti.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti.

İzgazete'de yer alan habere göre, İnanır'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın perde arkasındaki nedenlerin aydınlatılması için emniyet güçleri araştırmalarına başladı.

Haydar İnanır, Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde de koruma görevini yürütüyordu. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte, İnanır da Karşıyaka Belediyesi’nden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne transfer olmuştu.

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