Yemen'deki Husiler İsrail'in başkenti Telaviv'i İHA ile vurdu 1 ölü 4 yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi de yaralandı.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliğine yakın noktada gece saatlerinde güçlü bir patlama oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamaya göre, 50 yaşlarında bir adam isabet eden şarapnel nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, ikisi evinde ikisi de sokakta şarapnel ve patlamanın etkisiyle yaralanan 4 kişiye müdahale etti.

Uyarı sirenleri çalmadı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv'deki patlama "bir hava unsuru" nedeniyle meydana geldi ve uyarı sirenleri çalmadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı ve güvenlik birimlerinin bölgede çalıştığı belirtildi. İsrail hava kuvvetlerinin, İsrail'in hava sahasını korumak için devriyelerini sıkılaştırdığı ve ordunun vatandaşlara yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı ancak ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

İsrail basınında patlamanın ABD'nin Tel Aviv'deki elçilik binasının çok yakınında meydana geldiğine dikkat çekildi.

Sosyal medyada, başkent Tel Aviv'deki güçlü patlamanın sesinin duyulması ve yol açtığı panik anlarının görüntüleri paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler, İHA'yla hedef aldıkları Tel Aviv'i "güvenli olmayan bölge" ilan etti

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı basın açıklamasında, "Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in "güvenli olmayan bölge" olduğunu söyledi.

İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını iddia eden Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.