İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır dün gece saatlerinde silahla kendini vurarak intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır'ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.