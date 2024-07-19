Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ile kızı İnternethaber Genel Müdürü Nazlı Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

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İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık ile kızı Nazlı Özışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

"Şer cephesi kudurmaya devam edecek"

Görüşmeye ilişkin fotoğrafı X platformundaki hesabından paylaşan Özışık, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ı kızım @nazli_ozisik

ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.