ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti!

Antalya'da tekneden indiği sırada suya düşen ve motor pervaneleri çarpan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden inerken suya düşen ve motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye götürülen ATSO Başkanı Ali Bahar, yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.
Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.