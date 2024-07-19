BIST 11.153
DOLAR 33,06
EURO 36,03
ALTIN 2.566,34
HABER /  GÜNCEL

MSB'den KKTC paylaşımı : Bir gece ansızın gelebilirim!

MSB'den KKTC paylaşımı : Bir gece ansızın gelebilirim!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesbaı X'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulunuldu.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamada,

"Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim...

Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti? Ahmet Çakar açıkladı
Hacıosmanoğlu'nu kim adaylığa ikna etti? Ahmet Çakar açıkladı
ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti!
ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bir hamle daha! Montella'yı gönderiyor...
Kıbrıs gazisi o günleri anlattı: Bir genç olarak kanıma dokunurdu
Kıbrıs gazisi o günleri anlattı: Bir genç olarak kanıma dokunurdu
Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplarda
Bakan Göktaş duyurdu! SED ödemeleri hesaplarda
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Microsoft ile ilgili gelişmeler, yerli yazılımın önemini gösteriyor
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Microsoft ile ilgili gelişmeler, yerli yazılımın önemini gösteriyor
Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Antalya'da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
Antalya'da tekne kazası geçiren ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
CHP, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, baba oldu
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, baba oldu
Hizbullah İsrail'in yasa dışı yerleşim birimini Vabel füzesiyle vurdu
Hizbullah İsrail'in yasa dışı yerleşim birimini Vabel füzesiyle vurdu
Gelinim Mutfakta'da sürpriz değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi
Gelinim Mutfakta'da sürpriz değişim! Nursel Ergin gitti, yerine bakın kim geldi