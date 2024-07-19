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Yazılım sorunu İstanbul'da bir çok kurum ve vatandaşı olumsuz etkiledi araç sahiplerine kötü haber

Yazılım sorunu İstanbul'da bir çok kurum ve vatandaşı olumsuz etkiledi araç sahiplerine kötü haber

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunundan İstanbul'daki bazı bankalar etkilenirken, araç muayene istasyonlarında da işlem yapılamıyor.

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Bilişim sistemlerindeki teknik aksaklıktan İstanbul'da da birçok kurum ve vatandaş olumsuz etkilendi.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki özel bir bankaya ait ATM'de vatandaşlar işlem yapamadı. ATM'nin ekranında çıkan uyarı yazısıyla vatandaşlar, bankanın başka ATM ve şubelerine yönlendirildi.

İşlem yapamayan Mustafa Keyif, küresel yazılım sorunundan haberi olmadığını belirterek, işlem için geldiği üçüncü ATM'de de bir şey yapamadığını, başka bir ATM'ye yönlendirildiğini anlattı.

Bazı özel bankalar ise müşterilerini bilgilendirmek için cep telefonu üzerinden SMS ile "ATM'de teknik bir sorun nedeniyle şu an hizmet verememekteyiz." bilgilendirmesi yaptı.

Araç muayene istasyonlarında işlem yapılamıyor

Küresel yazılım sorunundan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları da etkilendi. Kentteki istasyonlara muayeneye gelen araç sahipleri, arıza nedeniyle işlemlerini yaptıramadı. Randevuyla istasyona gelen araç sahipleri, geri gönderildi.

Esenyurt'taki istasyonda işlem yaptırmaya çalışan bir araç sahibi, muayene için son günü olduğunu ancak işlem yapamadığını söyledi.

Görevlilerin kendisine sistemle alakalı sıkıntı olduğunu söylediğini aktaran başka bir araç sahibi Berk Deniz de "Muayenem geçti. Sistemsel bir arıza varmış. İçeri geçip konuşacağım." dedi.

TÜVTÜRK'ün, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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