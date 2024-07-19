Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı, 3 otomobile ise el konuldu.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinden kent merkezi istikametine giden 3 otomobil takibe alındı.
Takip edildiğini fark eden şüpheliler, otomobillerde bulunan düzensiz göçmenleri bırakıp kaçmaya devam etti. Şüphelilerin kullandıkları 3 otomobil, kent merkezindeki sanayi sitesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri sanayi sitesinin giriş çıkışlarını kapadı.
Ekipler bölgede yaptığı çalışmada sonrası 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheler işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin kullandığı otomobillere ise el konuldu.