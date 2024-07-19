Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra barıştı! Sarılarak poz verdiler
İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da bomba bir kavgaya imza atmış ve bu kavga üzerine Yıldız Tilbe programı terk etmişti. Bu yaşananların ardından bir daha bir araya gelmeyen Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı. Ünlü isimlerin yan yana karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yıldız Tilbe 2009 yılında programına konuk olduğu İbrahim Tatlıses'in söylediklerinden dolayı çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti.
2009 yılında programına konuk aldığı Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia eden Tatlıses "Seni pe....nklerin elinden kurtardım" demiş, cümleyi duyan Tilbe çılgına dönmüştü.
Sinirlenen Tilbe "Beni kimse pe..lerden filan kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" demişti.
Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalkarak İbrahim Tatlıses'i alkışlayıp programı terk etmişti.