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Mert Hakan orta sahadan akıl dolu gol attı Mourinho şaşkına döndü

Mert Hakan orta sahadan akıl dolu gol attı Mourinho şaşkına döndü

Fenerbahçe'nin 5-1 kazandığı Hull City maçında bir detay gözlerden kaçmadı. Mert Hakan'ın orta sahadan attığı gol sonrası Jose Mourinho'nun şaşkınlığı dikkat çekti.

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Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesindeki son hazırlık maçında Kadıköy'de Hull City ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, İngiltere Championship ekibini 5-1 mağlup ederek Lugano maçı öncesi moral kazandı.

Mert Hakan Yandaş, Hull City maçının 67. dakikasında orta sahadan gol attı. Yıldız futbolcunun golünün ardından reji, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'ın golünü, yedek kulübesindeki tabletten izleyen Jose Mourinho gözlerine inanamadı. Golün tekrarını izleyen Portekizli teknik adam, kollarını iki yana açarak şaşkınlığını ifade etti.

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