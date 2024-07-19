Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması: TL’ye güven artıyor

KKM mevduatı azalırken TL mevduatındaki artış sürüyor. Bugün BDDK'nın açıkladığı istatistikleri paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mesajında KKM stokunun 1,5 trilyon TL azaldığını belirtti.

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Ekonomi politikası olarak Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) azalması ve TL mevduatın artırılması amaçlanıyor.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 2,5 ve 48 milyar 929 milyon liralık azalışla 1 trilyon 942 milyar 615 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü azalışa işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu amaç doğrultusunda ilerlendiğine dair bir mesaj paylaştı.

47 haftadır kesintisiz gerileme

Bakan Şimşek, KKM stokunun TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerilediğini belirterek KKM stokunun 1,5 trilyon TL azaldığını, buna karşılık TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde arttığını açıkladı.

"KKM hesapları kademeli olarak azalıyor"

Uygulanan politikalarla makro finansal istikrarın güçlendiğini ve ekonominin daha dayanıklı hale geldiğini belirten Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

TL’ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık.

TL’ye yönelim

Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir.

KKM 47 haftadır kesintisiz geriledi

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı.

"KKM ile ilgili alınan yeni kararlar süreci hizlandıracak"

Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz.