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Temel Karamollaoğlu'nun acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Temel Karamollaoğlu'nun acı günü: Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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Karamollaoğlu'nun dün vefat eden annesi Edibe Karamollaoğlu için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Karamollaoğlu'nun ailesi ve yakınları ile AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan katıldı.

Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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