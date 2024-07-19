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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 550 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 605 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 azalışla 2 milyon 590 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 648 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 6 milyar 822 milyon 945 bin 232,60 lira, işlem miktarı ise 2.647,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 7 milyar 88 milyon 619 bin 774,56 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

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