Uluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze’de işgalci güçtür

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini açıkladı. UAD, Filistin'in tek bölgesel birim olduğunu vurguladı ve İsrail'in işgalci güç olduğunu ifade etti.

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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü duyurdu.

Divan, açıkladığı danışma görüşünde İsrail'in Filistin'i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ilhak uygulamaları, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirme çabaları ve ayrımcı uygulamaların hukuka aykırılığı, bunların başta İsrail olmak üzere tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar açısından doğuracağı sonuçlar hakkında kanaatine yer verdi.

Divan Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam tarafından halka açık oturumda okunan danışma görüşünde, "Filistin ayrı bölge değil tek bölgesel birimdir. İsrail Gazze'de işgalci güçtür" ifadelerine yer verildi.

"Cenevre sözleşmesini ihlal etmektedir"

"Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin varlığı hukuka aykırıdır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir." denildi.