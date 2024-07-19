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ABD Başkanı Joe Biden eşini başka kadınla karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı resmi resepsiyonda başka bir kadını eşi sanarak bir süre elini tuttu. Eşi Jill Biden hemen duruma müdahale ederken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İlerleyen yaşı ve Donald Trump ile gerçekleştirdiği seçim münazarasındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Biden, katıldığı resmi bir resepsiyonda mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu.

Karısı müdahale etti

Bir süre kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden’a karısı müdahale etti.

Jill Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

Ne yapacağını şaşırdı

Karısını bir anda yanında gören başkanın şaşkınlığı yüzüne yansırken o anlar saniye saniye kameralara kaydedildi.

Açıklama gelmedi

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmediği belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları ise görüntülere yoğun ilgi göstererek çeşitli yorumlarda bulundu.

Tartışmaları beraberinde getirdi

Kısa sürede gündem olan o görüntüler sonrası Biden’ın adaylığının sallantıda olması tekrar gözler önüne serildi.

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