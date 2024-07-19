Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu

Trabzonspor, Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Abone ol

Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Trabzonspor'da bir ayrılık daha yaşandı.

Bordo-mavili takım, 28 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ayrılık ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir."

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılan İspanyol savunmacı, 17 kez bordo-mavili formayı terletmişti.