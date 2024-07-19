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ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması: Son aşamaya gelindi

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması: Son aşamaya gelindi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." dedi.

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Blinken, Washington'da düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.

Ateşkes için anlaşmayı tamamlamak istediklerini belirten Blinken, sadece anlaşma sağlanmasının da yeterli olmayacağına işaret etti.

Blinken, anlaşma sağlandıktan sonra "bir sonraki gün" için de plan yapılması gerektiğini dile getirdi.

Anlaşmanın ardından "bir boşluk" oluşmaması gerektiğinin altını çizen Blinken, "Hamas'ın geri dönmesi ya da İsrail'in Gazze'yi işgalini uzatması, gerçi uzatmak istemediklerini söylüyorlar, ya da kanunsuzluk kabul edilemez." diye konuştu.

Blinken, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü, hala bazı sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Müzakerelerde son aşamaya gelindi. Ama son aşamanın da en zor aşama olduğunun bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

İki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade eden Blinken, İran ve Hamas'ın buna güçlü bir şekilde karşı çıktığını savundu.

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