Ali Erbaş'tan evlilik yaşı uyarısı: Gençlerimizi teşvik edelim

Akçakoca ilçesinde hutbe veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evlilik yaşı konusunda önemli uyarılarda bulundu. Evlilik yaşının 25-30'lara çıktığını belirten Erbaş, "Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim" dedi.

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Türkiye'de evlenme yaşı yıllar geçtikçe artıyor. Bu konuda bir uyarı da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Ali Erbaş, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Erbaş ziyaretleri kapsamında Düzce Valisi Selçuk Aslan ile birlikte cuma namazını Akçakoca Merkez Camisinde kıldı.

Namaz öncesi hutbe veren Erbaş, evlilik yaşına dair önemli uyarılarda bulundu.

Ailelerden istekte bulundu

Ülkemizde evlilik yaşının ilerlediğini kaydeden Erbaş, ailelerden gençleri evliliğe teşvik etmelerini istedi.

"Evlilik yaşı gittikçe yukarı çıkıyor"

Erbaş, "Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım" ifadelerini kullandı.

"Her insanın beden mahremiyeti vardır"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbede şunları kaydetti:

Allah'ın koyduğu ölçülere, bizi yaratanın koyduğu ilkelere uymak zorunluluğumuz var. Bu kadar tabii bir şey ki anlatmak bile fazladan, gereksiz. Her insanın beden mahremiyeti vardır. Yüce dinimiz İslam, bu mahremiyetin zarar görmemesi için bedenimizin örtülmesi gereken yerlerini örtmemizi, başkalarına teşhir etmememizi emretmiştir. Kızlarımızı, oğlanlarımızı bir an önce evlenmeye teşvik edelim. Ülkemizde aile başına düşen çocuk sayısı gün geçtikçe azalıyor. Evlilik yaşı gittikçe yukarılara çıkıyor, 25'lere 30'lara çıkıyor. Bu konuda gençlerimizi uyaralım.

Aşure ikram etti

Namazın ardından Ali Erbaş, cami cemaatine aşure ikramında bulundu.