Arda Turan'ın annesi için hapis cezası

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve şu an Eyüpspor'un teknik direktörü olan Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan, Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşma nedeniyle açılan davada hapis cezasına çarptırıldı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve çiçeği burnunda teknik direktör Arda Turan'ın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'daki baba evinde kaçak yapılaşmaya gidildiğinin ortaya çıkmasının ardından Anne Yüksel Turan'a dava açılmıştı.

Kaçak kat yapıldığı tespit edilmişti

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı belirlenmişti.

Yapılan incelemelerde 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Bayrampaşa Belediyesi’nin ihbarı sonrası savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında belediyenin bina üzerinde yaptığı araştırmalar inceleme altına alındı.

Hakim karşısına çıktı

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Yüksel Turan hakkında 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçundan iddianame düzenledi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

10 ay hapse mahkum edilmesine karar verildi

Sabah'ın haberine göre; mahkeme dava sürecinde dosyaya atana bilirkişinin raporda kaçak yapılaşmaya gidildiğini belirterek Yüksel Turan'ın 'İmar Kirliliğine Neden Olmak' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek 10 ay hapse mahkum edilmesine karar verdi.