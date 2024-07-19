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Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Antakya-Belen kara yolunda şüpheli araçları durdurup inceledi.

28 kaçak göçmen tespit edildi

Kontrollerde araçlardaki yabancı uyruklu 28 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişini sağladığı belirlenen C.Ş. ve H.A. gözaltına alındı.

2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 28 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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