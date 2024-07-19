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Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arızanın Türkiye'yi de etkilediğini ancak hayatı kilitlemediğini belirtti. Ayrıca, Çukurova Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. 

Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza ve Türkiye'deki etkileri üzerine konuşan Uraloğlu, "Tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi. 

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;

En gelişmiş ülkeler bile hizmet alıyor.

Daha emniyette hissetmeniz için Türksat 6A var. Yazılımı bizim. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ne kadar yerlileştirebilrisek o kadar daha az etkileniriz.

Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor. 

Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütüm kurumları burada.

7400 tane bu konunun uzmanı arkadaşımız var. Her türlü olayı takip ediyoruz ve bu olay olduğunda da biz siber saldırıyı ilk thy ile ben öğrenmiş oldum. Erken saatlerde siber saldırı diye düşündük ama global bir problem olduğunu gördük.

Çukurova Havalina 10 Ağustos'ta açılacak

Çukurova Havalimanı tamanlandı. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. 

 

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