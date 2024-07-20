BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  EKONOMİ

Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi

Mehmet Şimşek'ten Moody's değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk kez iki kademe yükselterek pozitif görünümü sürdürdüğünü açıkladı. Şimşek, ekonomideki iyileşme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve enflasyonun kontrol altına alınması gibi faktörlerin bu not artışında önemli rol oynadığını vurguladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığını belirterek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif korudu." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, ekonomideki dengelenmenin, azalan dış finansman ihtiyacının, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğunu vurguladı.

Ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığının ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğinin altını çizen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.

İlgili Haberler
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
ÖNCEKİ HABERLER
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı
Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Yerlikaya: Adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619
Bakan Yerlikaya: Adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Adidas'ın reklamı İsrail'i kızdırdı! Özür dilendi, paylaşımlar silindi
Adidas'ın reklamı İsrail'i kızdırdı! Özür dilendi, paylaşımlar silindi
Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Çukurova Havalimanı açıklaması
TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?
TFF başkanından cevap! Vincenzo Montella gidiyor mu?
Arda Turan'ın annesi için hapis cezası
Arda Turan'ın annesi için hapis cezası
Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu mesajı!
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu mesajı!
Borsadan kapanış rekoru: Tüm zamanların en yüksek değeri
Borsadan kapanış rekoru: Tüm zamanların en yüksek değeri
Tarihi karar sonrası Türkiye'den İsrail duyurusu!
Tarihi karar sonrası Türkiye'den İsrail duyurusu!