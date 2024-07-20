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 Altun'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehit askerimiz için başsağlığı mesajı

 Altun'dan Pençe-Kilit bölgesindeki şehit askerimiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için başsağlığı mesajında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a rahmet diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman komutanımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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