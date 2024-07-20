Adıyaman'da koca vahşeti! Eşini boğarak öldürdü, cesedi torbayla bahçeye attı
Adıyaman'da karısını boğarak öldürdükten sonra cesedi torbaya koyup bahçeye bırakan cani koca gözaltına alındı.Abone ol
İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.
Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kemal B., ilk ifadesinde eşini geçen çarşamba günü akşam saatlerinde aralarındaki tartışmanın ardından boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.