BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  SPOR

Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını duyurdu.

Abone ol

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın  26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Paris 2024'ün açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 102 sporcuyla yer alacağını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Olimpiyatlarda Türk bayrağını taşıyacak Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'ya ağır darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya ağır darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi
Alman devinden Türkiye için çarpıcı rapor: Enflasyon, Türk Lirası, faiz...
Alman devinden Türkiye için çarpıcı rapor: Enflasyon, Türk Lirası, faiz...
Kurtulmuş'tan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı
Kurtulmuş'tan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü mesajı
İş dünyası Moddy's'in Türkiye kararından memnun
İş dünyası Moddy's'in Türkiye kararından memnun
Fidan, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Fidan, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'a tepki, Miçotakis'e uyarı: 'Sataşma yapma' dedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Bakan Dendias'a tepki, Miçotakis'e uyarı: 'Sataşma yapma' dedik
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Arda Güler hakkında bomba iddia! 4 çalışanını birden işten çıkardı
Arda Güler hakkında bomba iddia! 4 çalışanını birden işten çıkardı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşının değeri dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın tektaşının değeri dudak uçuklattı
 Marmara denizindeki deprem sonrası korkutan açıklama
 Marmara denizindeki deprem sonrası korkutan açıklama
Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nde bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Emine Erdoğan, atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti
Emine Erdoğan, atıksız alışverişi teşvik eden marketi ziyaret etti