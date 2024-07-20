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Fidan, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Fidan, Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti.

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Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerinin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Ada'da Kıbrıs Barış Harekatı ile sağlanan barış ve huzur ortamı yarım asırdır sürmektedir. Türkiye olarak Kıbrıslı soydaşlarımız ile omuz omuza durmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünde, milletimizin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi için canlarını feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı da, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerini özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Paylaşımda, "Türkiye, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin 50 yıl önce bugün zor koşullar altında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkünü yok olmaktan kurtararak varlık ve güvenliğini teminat altına almış, Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a ilhakını önlemiştir. Bu suretle Ada'ya yarım asırdır süregelen barış gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anavatan ve garantör Türkiye'nin her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkünün yanında yer alacağı ve KKTC'ye koşulsuz desteğini sürdüreceği vurgulanan paylaşımda, "1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi şükranla anıyoruz." mesajına yer verildi.

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