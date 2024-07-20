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Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…

Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in canlı yayında yaptığı açıklamalar 'darbe' çağrısı olarak nitelendirildi. Perinçek, CHP'nin iktidar olma şansıyla ilgili konuşurken, CHP'nin iktidar olması halinde bu duruma ordunun, polisin ve milletin razı olmayacağını ifade etti. "CHP, yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse, ne buna ordu razı olur ne polis razı olur" şeklinde konuşan Perinçek, CHP’nin iktidar olabilmesi için ABD’nin Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini söyledi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) aldığı oy oranları üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Flash TV’de Atakan Sönmez’in sorularını yanıtlayan Perinçek, CHP'nin iktidar olma şansının bulunmadığını ileri sürdü.

Perinçek, 31 Mart Seçimleri’nde birinci parti olan CHP’nin iktidar olamayacağını belirterek, "CHP iktidar olamaz. İsterse yüzde 90 oy alsın. Ne iktidar olabilir, ne muktedir olabilir" dedi.

Perinçek, açıklamasında, CHP’nin iktidar olabilmesi için ABD’nin Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini ifade etti.

Perinçek, CHP'nin iktidar olması halinde bu duruma ordunun, polisin ve milletin razı olmayacağını belirtirken "CHP, yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse, ne buna ordu razı olur ne polis razı olur"

Bu ifadeleri, birçok kişi tarafından 'darbe' çağrısı olarak nitelendirildi.

CHP'yi terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle işbirliği yapmakla suçlayan Perinçek, vatandaşların PKK'yı himaye eden bir iktidarı kabul etmeyeceğini ifade ederek, "Halk da vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Hiç kimse PKK'nın yandaşı olan bir partiyi Ankara'nın tepesine oturtmaz. Ne ordu razı olur, ne polis razı olur, ne Türk milleti razı olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ekonomist Serkan Özcan da, sosyal medya hesabı X'ten Perinçek'in bu cümlelerini yorumladı. Özcan, Vatan Partisi liderinin sözlerinin açık bir şekilde darbe çağrısı olduğunu belirtirken, "Çok değil 8 yıl önce darbe kalkışmasına muhatap olmuş iktidarın sözcüleri bu açıklamaya göz yumuyorsa onlara da yazıklar olsun!" dedi.

Özcan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Açık darbe çağrısı bu. Türkiye’de demokrasiyi azıcık dahi olsa içselleştirmiş bir yargı varsa bir saniye bile beklemeden gereğini yapar! Çok değil 8 yıl önce darbe kalkışmasına muhatap olmuş iktidarın sözcüleri bu açıklamaya göz yumuyorsa onlara da yazıklar olsun!"

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