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Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz

Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz

İTO Başkanı Avdagiç, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerinde önemli bir noktaya dikkat çekti. Avdagiç, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve yatırımların teşvik edilmesiyle üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması gerektiğini vurguladı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltmesini ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasını değerlendirdi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandığını ve uygulanan reform programının başarısının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Avdagiç, şu ifadelere yer verdi:

"S&P ve Fitch Ratings'den sonra Moody's'in de Türkiye'nin kredi notunu artırması, son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu durum, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin arttığını ve ülkemizdeki istikrar ortamının sağlamlığının teyit edildiğini gösteriyor."

Avdagiç, not artışının iki kademe birden gerçekleşmesinin de Türkiye'ye olan ilginin ve güvenin arttığının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Avdagiç, bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve yatırımların teşvik edilmesiyle üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması gerektiğini de dile getirdi. Bu adımların cari açığın azalmasına ve Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

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