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EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!

EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!

EURO 2024'ün en güzel golleri belli oldu. A Milli Futbol Takımımızda Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, turnuvanın en iyi golü seçildi.

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EURO 2024'te boy gösteren A Milli Takımımız, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.  Ay yıldızlı forma ile turnuva boyunca başarılı bir performans gösteren Mert Müldür, Gürcistan ile oynadığımız maçta attığı inanılmaz golle açılış maçında adından çok söz ettirdi.

Mert Müldür'ün bu fantastik golü, EURO 2024'ün en güzel golü seçildi. Gelişme, EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. 

EURO 2024 boyunca 4 maçta sahada yer alan Müldür, 1 kez gol sevinci yaşamış oldu.

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