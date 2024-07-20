KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmedildiği tablo hediye edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yılı kapsamında düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni'ne katıldı.

Törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Bahçeli ve Özel ile selamlaştı.

Öte yandan Erdoğan'a sunulan çeşitli hediyeler arasında kendisini duygulandıracak bir tablo da yer aldı. Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan'la birlikte resmedildiği tablo hediye edildi.

Tabloyu Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin'in yeğeni Hemrayev yaptı. Tablo 380 çivi ve 7300 metre tel kullanılarak yapıldı. Tablonun yapımında kalem, boya gibi herhangi başka bir madde kullanılmadı.

Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.