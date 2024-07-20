Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinden sonra KKTC'den ayrılarak özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a gitti. Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer uğurladı; Atatürk Havalimanı'nda ise İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından KKTC'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.

Özel uçak TC-CAN ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Kendisini bekleyenlerle tokalaşarak sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.