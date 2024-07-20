BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinden sonra KKTC'den ayrılarak özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a gitti. Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer yetkililer uğurladı; Atatürk Havalimanı'nda ise İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından KKTC'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak TC-CAN ile İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.

Özel uçak TC-CAN ile Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Kendisini bekleyenlerle tokalaşarak sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

İlgili Haberler
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtıldı
Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor
Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor
İstanbul'da sıcak hava ve nem etkili oluyor: Vatandaşlar sahillere koştu
İstanbul'da sıcak hava ve nem etkili oluyor: Vatandaşlar sahillere koştu
Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı
Hakkari'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü, kardeşini yaraladı
Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…
Doğu Perinçek’ten darbe çağrısı: CHP iktidar olursa…
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı
KKTC'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye edildi: 380 çivi ve 7 bin 300 metre telle yapıldı
Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı
Paris Olimpiyatları başlıyor: Bilet rekoru kırıldı
Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz
Avdagiç’ten kredi notu değerlendirmesi: Enflasyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz
YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmamasına ilişkin açıklama
YÖK Başkanı Özvar'dan, KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmamasına ilişkin açıklama
EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!
EURO 2024'ün en güzel golü Türkiye'den!
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi
Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi