Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu Şener Kökkaya, Adana'da 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Pek çok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya, hayata veda etti. Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" mesajını yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığa da, sosyal medya hesabından, Kökkaya için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Adana Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarımızdan Şener Kökkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kökkaya, yarın saat 17.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Şener Kökkaya kimdir?: Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı.

Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu.

"5 Dakika" programıyla tanındı

1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programında geniş kitlelerce tanındı.

'Hamdi Ortadirek' başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı.

İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu

Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu.

Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Vizontele'de de oynadı

Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda iki yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Oyuncu, 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi filmlerde de rol almıştı.

Yer aldığı filmler şöyle:

Kaçak - 2013

2 Yaka Bir İsmail - 2012

Sakarya Fırat - 2009

Hayatın Tuzu - 2009

Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010

Nokta - 2008

Ulak - 2007

Organize İşler - 2005

Şıh Senem - 2003

Vizontele Tuuba - 2003

Vizontele - 2000

Bir Düğün Masalı - 1993

Uzun Bir Gece - 1986

Sürü - 1978