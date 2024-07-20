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Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yemek dağıtımı sırasında çekilen kareleri, yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serdi.

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Gazze'de binlerce masumu öldüren ve yaralayan İsrail, yine binlerce kişiyi de yerinden etti.

Yaşadıkları yuvalarını geride bırakarak göç eden Filistinliler, açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor.

Gazze'ye gelen yardımlara koşan ve bir kap yemeğe ulaşmaya çalışan Filistinlilerin durumu, görenlerin yüreğini parçalıyor.

Yemek dağıtım sırasında yoğunluk oluştu

İsrail’in Gazze’ye saldıları sebebiyle Beyt Lahya’ya sığınan Filistinlilere hayır kurumları tarafından sıcak yemek dağıtıldı. Filistinliler, dağıtılan yemeklerden alabilmek için yoğunluk oluşturdu.

Çocuklar ellerinde tabaklarla bekledi

Sıcak yemek dağıtımı için sıraya ilk giren ise açlığın en çok zorladığı çocuklar oldu.

Binlerce çocuk elindeki tabaklarla, sıcak yemek alabilmek için çaresizce bekledi. Gazze'ye yardımların girişlerine izin vermeyen İsrail nedeniyle, aç kalan çoğu çocuk anne ve babalarının kollarında can verdi.

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