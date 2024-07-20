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Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor

Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlerinden biri olarak yabancı kuralını değiştireceği ifade edildi.

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Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakarak TFF seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu.

İlk icraati yabancı sayısı 

Büyükekşi dönemi sonrası TFF'deki yeni yapılanma merak edilirken Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatinin yabancı sayısına el atmak olacağı belirtildi.

12'den 14'e yükselecek

Sabah'ta yer alan habere göre, önceki yönetimin 12'ye indirdiği yabancı sayısı yeniden 14'e çıkarılacak.

İlk toplantıda oylamaya sunacak

Hacıosmanoğlu'nun yabancı sayısındaki değişikliği ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı belirtildi.

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