BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Anderson Talisca'yı tekrar gündeme alabilir

Beşiktaş Anderson Talisca'yı tekrar gündeme alabilir

Beşiktaş, transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, eski yıldızları olan Anderson Talisca'yı tekrar gündeme alabilir.

Abone ol

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, ara dönemde takıma kazandırılan Ernest Muci'yle ilgilenen kulüplerin artması sonrası Anderson Talisca'yı gündeme alabilir.

MUCI GİDERSE TALISCA GELEBİLİR

Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Ernest Muci'yle ilgilenen kulüplerin her geçen gün artması sonrasında yönetim, Arnavut yıldızın yerine alacağı ismi şimdiden Anderson Talisca olarak belirledi.

2016-18 sezonları arasında Kara Kartal'da kiralık olarak forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için Beşiktaş, Muci'nin satışını bekliyor. Bu konuda ay sonuna doğru bir hareketlilik olması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Al Nassr kulübüyle olan yakın dostluğu sebebiyle Siyah-beyazlılar'ın bu operasyonu zorlanmadan gerçekleştirebileceği düşünülüyor.

"TALISCA GÜNDEME GELEBİLİR"

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Ernest Muci'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muci'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Kıbrıs paylaşımı! Tüm dünyaya net mesaj
Türkiye'den Kıbrıs paylaşımı! Tüm dünyaya net mesaj
Savaşa doymuyorlar! İsrail, Yemen'e harekat başlattı!
Savaşa doymuyorlar! İsrail, Yemen'e harekat başlattı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılında 50 gemiyle geçit töreni
Pakistan'dan tarihi Netanyahu kararı! İmzalar atıldı, resmen "terörist" ilan edildi
Pakistan'dan tarihi Netanyahu kararı! İmzalar atıldı, resmen "terörist" ilan edildi
Suikast zanlısının bölgede İHA uçurduğu tespit edildi
Suikast zanlısının bölgede İHA uçurduğu tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor
Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat! Yabancı kuralı değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok
Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı: Yalan söylemeye gerek yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı, yurda döndü
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtıldı
Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere yemek dağıtıldı
Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor
Elektrik akımına kapılarak ölen Öktemay'ın annesi adalete güveniyor