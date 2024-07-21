CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde suya yüzde 446 zamma tepki

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 metreküpe kadar 1 lira 83 kuruş olan suyun birim fiyatını, yüzde 446 zam yaparak 10 TL'ye çıkardı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

"İnsanlar musluğa dokumaya korkar hale geldi"

Suya yüzde 446 zammı duyan Antalyalılar, sert tepki gösterdi. Vatandaşlardan Hami Bulut, "CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşı hiç düşünmeden suya yüzde 446 zam yaptı. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki ay insanlar ortalama 2 bin ile 3 bin lira arası su parası ödeyecek. Bu inanılmaz bir rakam. Artık insanlar musluğa dokumaya korkar hale geldi. Hani bunlar fakir fukara, işçi dostu idi. Gerçek yüzlerini gösterdiler. Bu zam kabul edilemez. Geri alınmalı" dedi.