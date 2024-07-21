Tatil beldelerinde masalar boş kaldı! Hepsi indirim başlattı

Tatil beldelerinde müşteri trafiği yüzde 50 düşen restoranlarda masalar boş kaldı. Otellerin ardından restoranlar da indirim başlattı. Bazı restoranlar servis ücretini kaldırırken, bazıları da yüzde 10-20 indirim yaptı.

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Bu yıl turizm sektörü yüksek sezonda beklediği hareketi bulamadı. Boş kalan odalarını fiyat kırarak doldurmaya çalışan otellerin ardından şimdi de restoranlar geri adım atmaya başladı. Yunan Adaları'ndaki restoranların menüleriyle sıkça kıyaslanan tatil beldelerindeki restoranlarda müşteri kaybı hızlandı, masalar boş kaldı. Bu durum karşısında Çeşme-Bodrum gibi gözde tatil beldelerinde bazı restoranlar adisyon-servis ücretini kaldırırken bazıları da yüzde 10-20 oranında indirimlere başladı.

Servis ücreti kalktı

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ilçede lüks, orta ve alt segment olmak üzere farklı kategorilerde restoranların olduğunu söyledi. "Bu afaki fiyatların olduğu lüks restoranlar dolu. Onların farklı bir müşteri kitlesi var. Ancak orta ve alt segmentin müşteri trafiğinde düşüş var maalesef" diyen Kocadon, şunları anlattı: "Bazı restoranlarımız servis ya da kuver ücretini kaldırdı. Bazıları da menülerinde yüzde 10-20 arası indirim yapıyor." Maliyetlerin yüksek olduğunu vurgulayan Kocadon, "Otellerdeki gibi yüzde 40-50 indirim yapamazlar. Zaten öyle bir kârları da yok. Sezon kısa. İşletmelerimiz bu dönemi boş geçirmemek için çalışıyor" dedi.

Trafik % 40 düştü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, restoranların müşteri trafiğinin yüzde 40 düştüğünü söyledi. Sadece yerli turist değil yabancıların da fiyata tepki gösterdiğini anlatan Bingöl, Türkiye'de fiyat kavramının kalmadığını kaydetti. Bingöl, "Artık Nişantaşı ile Güngören'de bir kahve aynı fiyat. Oysa kira ve hizmet farklı. Evet maliyetler arttı ancak fırsatçılık da var. Bu durum en çok işini hakkıyla yapana zarar veriyor" diye konuştu.

Çeşme'de sokaklar dolu mekânlar boş

Shine Hospitality CEO'su Ayça Bilgin, Çeşme'nin en durgun sezonlarından birini yaşadığını söyledi. Bilgin, "Oteller boş kaldı, fiyat kırıyorlar. Sokaklar dolu ama mekânlar boş. Bazı restoranlar bir kademe indirim yaptı ancak burada sezon çok kısa. İki aylık bir dönem var. Maliyetler yüksek. O nedenle çok büyük fiyat düşüşleri olmuyor" ifadelerini kullandı.