43 yıl sonra suçsuz olduğu öğrenilen kadın serbest bırakıldı

ABD'de cinayetle suçlanan Sandra Hemme adlı kadın tam 43 yıl sonra serbest bırakıldı.

Abone ol

Sandra Hemme, 1980 yılında Missouri, St Joseph’te kütüphane çalışanı Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hemme, ağır sakinleştirici etkisi altında psikiyatri hastanesinde verdiği itiraf dışında hiçbir delil olmadan suçlanmıştı. Hemme’nin masumiyeti sonunda kanıtlandı ve 43 yıl sonra serbest bırakıldı.

Mahkeme, savunma ekibinin sunamadığı kanıtların varlığı ve Hemme’nin suçsuzluğuna dair açık deliller olduğunu belirterek, 'toplam delillerin gerçek masumiyet bulgusunu desteklediğini' vurguladı. Mahkeme, olay yerinde polis memuru Michael Holman’ın varlığına ve Holman’ın Jeschke’nin kredi kartını kullanmasına rağmen bu bilgilerin savunma ekibine sunulmadığını tespit etti.

Psikiyatrik tedavi görüyordu

Hemme, 12 yaşından beri ara sıra psikiyatrik tedavi görmekteydi. Polisin zorlamasıyla psikiyatri hastanesinde ağır ilaçlar altında verdiği itirafın geçerliliği sorgulandı. Mahkeme belgelerine göre, Hemme ilacın etkisi altında olup, tam olarak ne olduğunu bilemeyecek durumda idi.

64 yaşındaki Hemme, cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle yeniden bir araya geldi. Kansas City Star’ın haberine göre, Hemme, cezaevi sonrası hayatına uyum sağlamak için yardıma ihtiyaç duyacak. Savunma avukatı Sean O’Brien, onun sosyal güvenlikten yararlanamadığını belirtti.

Bu olay, ABD tarihinde bir kadının en uzun süre haksız yere hapsedilmesi olarak kayıtlara geçti.